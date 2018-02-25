أسباب سماوية وأرضية تتسبب في ” تعليق الدراسة ” بالمملكة

سالم المطيري(صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، أن تعليق الدراسة يكون لأسباب سماوية وأرضية.

وأوضح ” المسند ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن الأسباب السماوية لتعليق الدراسة تتمثل في ” شدة المطر، شدة البرد، شدة الرياح، غبار كثيف، وهذه مرجعها للمتخصصين في الأرصاد الجوية “.

وأضاف أن الأسباب الأرضية تتثمل في ما خلّفته الأمطار من سيول ونحوها، وهذا مرجعه للمشرفين التربويين فهم أدرى بشعابها، وليس الأرصاد.

وكانت معظم مناطق المملكة أعلنت أمس السبت، تعليق الدراسة في جميع مدارسها بسبب تساقط الأمطار والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة.