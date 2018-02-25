الوطنية للبتروكيماويات تطلق حملة ” بيئة بلا نفايات ” بمشاركة 100 غواص

عادل الحربي (صدى):

أطلقت الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية ” ناتبت ” ، اليوم الأحد، حملتها ” بيئة بلا نفايات ” ، بمكارم النخيل بمحافظة جدة، وذلك بمشاركة العديد من الفرق التطوعية بقيادة فريق العدسة المغامرة، كما شهدت الحملة مشاركة أكثر من 100 غواص و150 من طلاب المدارس، وذلك بمشاركة الهيئة العامة للأرصاد.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة، الاستاذ وليد الحجيلي، أن هذه الحملة جزء من المسؤولية المجتمعية تجاه حماية البيئة وبالتحديد البيئة البحرية متمثلة في الشعاب المرجانية والأحياء المختلفة، وكذلك تكريسًا لمبادرة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات لوقف ظاهرة رمي النفايات في غير أماكنها المخصصة وحث المجتمع على إعادة استخدامها وتدويرها.

وجدير بالذكر، إنه تهدف هذه الحملة التي تقام سنويًا في شهر فبراير من كل عام في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، على زيادة الوعي لكمية النفايات التي يتم رميها كل عام في دول الخليج العربي والحث على الحد من الهدر وتشجيع إعادة التدوير، والتأكيد على جمال البيئة.

وتعمل على حث الشركات والأفراد على السعي لضمان أن تظل البيئة طبيعية بقدر الإمكان، كما تهدف كذلك إلى تحفيز طلاب المدارس لوقف رمي النفايات في غير الأماكن المخصصة وحثهم على فرزها وإعادة تدويرها، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير وإعادة استخدام النفايات لجعل البيئة أنظف.