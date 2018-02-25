كلية العلوم بظهران تخلي 1270 طالبة بسب موجة الغبار

نايف السالم(صدى):

استطاعت منسوبي كلية العلوم والآداب، بظهران الجنوب، إخلاء 1270 طالبة، في غضون 25 دقيقة، بعد صدور توجيه يقضي بتعليق الدراسة، عند الساعة الثامنة صباحًا؛ بسبب موجة الغبار، التي ضربت المحافظة صباح هذا اليوم.

وتمكنت منسوبات الكلية، من إخلاء الطالبات بكل يسر وسهولة؛ وذلك بعد صدور توجيه التعليق المتأخر، بمتابعة مباشرة من عميد الكلية الدكتور مسفر الوادعي.

وفي هذا السياق، قالت بعض الطالبات: ” إننا وصلنا للكلية، ومكثنا نصف ساعة فقط، ثم صدر التوجيه بصرفنا بعد أن ذهب بعض أولياء امورنا إلى مقار أعمالهم ” .

ويجدر الإشارة، أن اشتكى عدد من الطالبات من تأخر التعليق، والذي أتى بعد حضورهن للكلية، في ظل موجة الغبار الشديدة، التي فاقمت من الوضع الصحي، للبعض منهن، وخاصة اللاتي يعانين من الربو وبعض الاعتلالات الصحية، كما عبرن عن شكرهن لعميد الكلية الدكتور مسفر الوادعي، الذي أشرف ونظم الباصات لتتم عملية الإخلاء في أقل من نصف ساعة.

يُذكر أن أولياء أمور الطالبات، كانوا قد استنكروا، التعليق المتأخر، في ظل غياب العمل التكاملي بين التعليم والجهات ذات العلاقة.