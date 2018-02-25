النيابة العامة تستقبل 4 آلاف قضية خلال أسبوع

علي القحطاني(صدى):

أصدرت النيابة العامة، التقرير الإحصائي لها خلال الأسبوع الماضي من يوم 2/6/ 1439هـ، حتى يوم 8/6/1439 هـ، مشيرة إلى أن القضايا الواردة للفروع والدوائر بلغت 4193 قضية.

وأشار التقرير، إلى أن عدد القضايا المنجزة وصلت إلى 4714 قضية، بينما بلغت عدد القضايا المحالة للمحاكم برفع الدعوى العامة 1929 قضية، فيما بلغت الإجراءات التي قام بها أعضاء النيابة 113814 إجراء، وبلغ عدد الأعضاء في فروعها ودوائرها 2072 عضو.

وأوضح التقرير، القضايا الواردة للنيابة العامة حسب النوع، فبلغت نسبة قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق 24% من إجمالي القضايا، تليها قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية بنسبة 23%، ومن ثم قضايا الاعتداء على المال بنسبة 22%، ثم قضايا الاعتداء على النفس بنسبة 21%، و10% قضايا أخرى.

وفيما يخص القضايا التي وردتها حسب المناطق، فكان أكثر المناطق التي وردت إليها قضايا منطقة الرياض بنسبة 33%، ثم مكة المكرمة بنسبة 24%، والمنطقة الشرقية بنسبة 11%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 11%.