هرمون الاستروجين يحمي المرأة من الكثير من الأمراض

متابعات(صدى):

أثبتت دراسات حديثة أن هناك فوائد عديدة لهرمون الاستروجين بجانب أنه يعمل على تنظيم حياة المرأة ووظائفها وحالتها النفسية، وعدد من الفوائد العضوية بالجسم.

حيث أن الهرمون يفرز طبيعيًا في جسم المرأة ووجوده يعمل على حمايتها ضد عدد من الأمراض، حيث يعمل الهرمون على:

1- يحمى المرأة من اضطرابات في نسب الدهون في الدم، وبالتالي يحميها من أمراض القلب، شرط أنها تتبع نظام حياة صحي ملئ بالعناصر والفيتامينات الهامة وممارسة الرياضة، لأن الهرمون وحده لن يحمى المرأة التي تعانى من السمنة ولا تمارس أي نوع من أنواع الحركة.

2- يحسن هرمون الاستروجين من النوع الحميد للدهون ” الكولسترول ” ، التي لا تترسب في الأوعية الدموية، ويقلل من النسب الضارة للدهون التي تترسب في الأوعية الدموية.

3- يساعد في الحفاظ على كثافة العظام وبالتالي يحمى المرأة من هشاشة العظام.