الحصيني: حالتين جويتين تضرب المملكة خلال هذا الأسبوع

نايف السالم(صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن تشهد المملكة حالتين جويتين خلال هذا الأسبوع، في ظل استمرار سقوط الأمطار وموجات الغبار التي تشهدها جميع مناطق المملكة.

وأوضح ” الحصيني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن الحالة الأولى تتمثل في حالة ارتدادية وتبدأ غدًا الاثنين، بينما تبدأ الحالة الثانية في نهاية الأسبوع، متوقعًا أجواء رائعة معتدلة نهارًا ومن باردة إلى تميل للبرودة في ساعات الصباح الباكر.

وأعرب ” الحصيني ” على سعادته بتساقط الأمطار الثلوج على مدار اليومين الماضيين، قائلًا ” اللهم لك الحمد في كل وقت وكل حين وعلى كل حال، أطعمتَ وسقيت وكفيت وأغنيت وهديت “.