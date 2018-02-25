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فتاة تسبح بالمياه المتجمدة في درجة حرارة 17 تحت الصفر

فتاة تسبح بالمياه المتجمدة في درجة حرارة 17 تحت الصفر
متابعات(صدى):

أثارت فتاة تٌدعى ” زارينا أندريوشينا ” من كازاخستان ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر مقاطع لها وهي تسبح في المياه المتجمدة مرتدية البكيني .

وظهرت الفتاة وهي تسبح في مياه بحر قزوين الباردة بشجاعة دون أن تتأثر ببرودة المياه، وأخذت تغوص أسفل المياه بعد تكسير الجليد الذي يغطى السطح.

وأكدت زارينا في تصريحات إعلامية ، بأنها لا تشعر ببرودة المياه حيث اعتادت الذهاب لمياه البحر التي تبعد عن منزلها 5 دقائق سيرا لمدة عامين، والتقطت مقطع الفيديو عندما كانت درجة الحرارة 17 تحت الصفر، وأضافت أن الأمر عزز نظامها المناعي وجعلها أكثر صحة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 2 ساعتين

محتره الله لا يبلانا

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