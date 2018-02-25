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بالفيديو.. معلمون يخاطرون بأرواحهم لأداء واجبهم بجزيرة فرسان

بالفيديو.. معلمون يخاطرون بأرواحهم لأداء واجبهم بجزيرة فرسان
تركي السالم(صدى):

أوضحت مصادر أن هناك مجموعة من المعلمين يقومون بالمجازفة بأرواحهم لأداء واجبهم المهني والوطني والأخلاقي لتعليم الطلاب في جزيرة فرسان التابعة لمنطقة جازان، وذلك في ظل الظروف المناخية المضطربة.

وقالت المصادر، أن المعلمين يتنقلون من و إلى فرسان في مركب؛ وذلك بحسابهم الشخصي الذي يتكون من ١٣٠٠ ريال للشخص في الشهر.

وجدير بالذكر، أنه عندما تشتد الرياح و تتعالى الأمواج يتحطم بعض الزجاج، ويصبح هناك خطورة في الانتقال في ظل الأجواء المتقلبة والتي تمثل خطرًا كبيرًا على الأرواح.


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