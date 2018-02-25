واشنطن تطالب مجلس الأمن بوقف أنشطة كوريا الشمالية غير المشروعة

واشنطن(صدى):

تقدمت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بقائمة مقترحات لوقف أنشطة كوريا الشمالية غير المشروعة لتهريب النفط وبيع الفحم عبر سفن الملاحة البحرية.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية على حسابها الرسمي الموجة إلى العرب على ” تويتر “، أن البعثة طالبت لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن التصدي لأنشطة كوريا الشمالية.

وأضافت الخارجية أن هذا الإجراء يأتي بالتزامن مع إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية بالإعلان عن أكبر مجموعة من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، والتي تعد جزء من جهود الحكومة الأمريكية لمواصلة حملة الضغط الأقصى على كوريا الشمالية وإغلاق أنشطتها في مجال التهريب البحري بشكل منهجي.