مهنا أبا الخيل: نشر صورة ابنتي مع زوجها الألماني كان خطأ
أوضح الكاتب الصحفي، محمد مهنا أبا الخيل، أن نشره لصورة ابنته ” غادة ” ، التي تزوجت من ألماني مسلم، كان خطأ، ولولاها لما أثار الأمر كل هذا الجدل.
وقال ” أبا الخيل ” خلال لقائه ببرنامج ” الأسبوع في ساعة ” ، على ” روتانا خليجية ” ، أن نشره للصورة كان جزءاً من حماسه في وقتها، وأنه الآن بوده لو لم ينشرها.
ويجد الإشارة، أن ” أبا الخيل ” ، زف خبر زواج ابنته من ألماني، دخل الإسلام حديثًا إلى متابعيه، ناشرًا صورة للزوجين وداعيًا لهما بالتوفيق، وقُوبل الأمر بردود، جاءت بعضها مباركة وأخرى مستغربة.
ومن جانبه رد ” أبا الخيل ” على أحدها: ” نحن في عصر اسمه عصر الإنسان، وليس القبيلة، الخيارات هي خيارات شخصية، طالما هي مشروعة ” .
أ. #محمد_المهنا_أبا_الخيل عن زواج ابنته غادة من الألماني المسلم:
نشر الصورة كان خطأَ مني، ولولاها ما أثار الأمر هذا الجدل#الأسبوع_في_ساعة#روتانا_خليجية@IdreesAldrees @MMAbalkhail pic.twitter.com/9UwXVLd84Z
— خليجية (@Khalejiatv) February 24, 2018
ابوبدر[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 1 ساعة
اتفق واختلف .
سبحان الله يقولك الماني دخل الاسلام حديثا .
والله فيه عوايل من نجد والشمال والجنوب وكثير من العوائل السعودية ترفض تزويج الشخص اذا كان لقبه يحمل اسم قبيلة وليس اسم عائلة معروفة (مع العلم بانهم كلهم اساسهم يرجعون الى قبائل). واذا سألت لماذا؟.
قالوا لك العرق دساس ونخاف انه ما يكون سعودي اصل وفصل مع ان هالسعودي يحمل هوية سعودية وهو ابن قبيلة ومسلم وعايش في بلده السعودية واهله وجماعته معروفين ويمكن يكون راتبه جيد ووظيفته ممتازة.. مدري مخيلة بعض البشر ما يدرون ان الفرق بين العربي والاعجمي في التقوى فقط.
طيب في حالة اخونا الالماني ماهو اصله وعرقه ولماذا لا ينظر الى من يكونون اعله وجماعته وهل هو ابن حمولة والا لا.😕
لو كان سعودي بيتزوج سبحان الله يطلعون عليه البدع والشروط ومايخلون شاردة او واردة الا وسألين عنها ويمكن بالاخير يرفضون . والسبب لانه يحمل لقب القبيلة باخر اسمه. !!!!!!عحبي