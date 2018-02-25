مهنا أبا الخيل: نشر صورة ابنتي مع زوجها الألماني كان خطأ

عادل الحربي(صدى):

أوضح الكاتب الصحفي، محمد مهنا أبا الخيل، أن نشره لصورة ابنته ” غادة ” ، التي تزوجت من ألماني مسلم، كان خطأ، ولولاها لما أثار الأمر كل هذا الجدل.

وقال ” أبا الخيل ” خلال لقائه ببرنامج ” الأسبوع في ساعة ” ، على ” روتانا خليجية ” ، أن نشره للصورة كان جزءاً من حماسه في وقتها، وأنه الآن بوده لو لم ينشرها.

ويجد الإشارة، أن ” أبا الخيل ” ، زف خبر زواج ابنته من ألماني، دخل الإسلام حديثًا إلى متابعيه، ناشرًا صورة للزوجين وداعيًا لهما بالتوفيق، وقُوبل الأمر بردود، جاءت بعضها مباركة وأخرى مستغربة.

ومن جانبه رد ” أبا الخيل ” على أحدها: ” نحن في عصر اسمه عصر الإنسان، وليس القبيلة، الخيارات هي خيارات شخصية، طالما هي مشروعة ” .