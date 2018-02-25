أوباميانغ في مواجهة ثلاثي السيتي بنهائي رابطة المحترفين
يواجة نادي آرسنال، اليوم الأحد، نظيره مانشستر سيتي، في إطار نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على إستاد ويمبلي.
وكشف الأرسنال عن تشكيلة فريقه للمواجهة، والتي جاءت كالتالي:
حراسة المرمى: أوسبينا
الدفاع: مونريال، كوشينيلي، مستافي، بيليرين
الوسط: ويلشاير، تشاكا، إيوبي، أوزيل، رامسي
الهجوم: أوباميانغ
وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: برافو
الدفاع: دانيلو، لابورت، أوتاميندي، واكر
الوسط: سيلفا، فيرناندينو، دي بروين
الهجوم: سترلينغ، أغويرو، ساني
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