أوباميانغ في مواجهة ثلاثي السيتي بنهائي رابطة المحترفين

نواف السالم(صدى):

يواجة نادي آرسنال، اليوم الأحد، نظيره مانشستر سيتي، في إطار نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على إستاد ويمبلي.

وكشف الأرسنال عن تشكيلة فريقه للمواجهة، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أوسبينا

الدفاع: مونريال، كوشينيلي، مستافي، بيليرين

الوسط: ويلشاير، تشاكا، إيوبي، أوزيل، رامسي

الهجوم: أوباميانغ

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: برافو

الدفاع: دانيلو، لابورت، أوتاميندي، واكر

الوسط: سيلفا، فيرناندينو، دي بروين

الهجوم: سترلينغ، أغويرو، ساني