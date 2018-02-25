” صحة الرياض ” تدشن عيادة مكافحة التدخين لمنسوبيها

سعيد العجل(صدى):

دشنت ” صحة الرياض ” اليوم الأحد بحضور مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور حسن كريري العيادة المتنقلة لتقديم خدمات الإقلاع عن التدخين في مبنى المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض .

وأوضحت د. دلال البراهيم مدير برنامج مكافحة التدخين ب ” صحة الرياض ” أن العيادة تقدم رسائل حول أضرار التدخين وطرق علاجه مع التعريف بنظام مكافحة التدخين والذي سيبدأ العمل على تطبيقه في جميع المرافق العامة .

و ايضا تقدم العيادة ارشادات طبية حول الوقاية منها والعلاج ، وذلك في إطار مشروع عون مكافحة التبغ بوزارة الصحة .

وتتضمن ايضا توزيع المطبوعات التوعوية والتثقيفية، وعرض صور توضيحية تبين مدى خطورة وأضرار التدخين.

كما تقدم العيادة المتنقلة خدمات الاستشارة المجانية للمستفيدين من خدماتها من منسوبي المديرية والمراجعين .

يذكر أن ” صحة الرياض ” تنظم العديد من المعارض في عدد من الجهات الحكومية والمجمعات التجارية، بهدف التعريف وتثقيف أفراد المجتمع بالتدخين ، و يشرف برنامج مكافحة التدخين بالصحة العامة على العديد من العيادات المتنقلة والتي تهدف إلى تسهيل الوصول لمقدمي خدمات الإقلاع عن التدخين في جميع الأماكن العامة بمنطقة الرياض .