وفاة طالب دهسا على يد آخر يمارس ” التفحيط ” ببيشة

أبها(صدى):

عم الحزن على منسوبي مدرسة عبدالله بن عمر المتوسطة، بمركز الجنينة، شمالي بيشة، بعد نبأ وفاة أَحَد طلابها دهسًا، صباح اليوم، على يد آخر متهور كان يمارس التفحيط.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ ” تعليم بيشة ” ، ناجي بن عايش السبيعي؛ أن الحادثة كانت نتيجة؛ ممارسة التفحيط، قبل بدء الدوام الرسمي للمدارس، وخارج أسوار المدرسة، وتولت الجهات المختصّة، مهامها في هذا الجانب، وتمّ التحفظ على الطالب المفحط.

كما أعرب ” السبيعي ” عن خالص تعازيه، والمواساة لأسرة الطالب المتوفي، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وللفقيد الرحمة.