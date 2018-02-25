أكبر متسابق في مارثون الرياض يكشف عن سر لياقته

ماجد محمد(صدى):

شهد مارثون الرياض الدولي، الذي انطلق أمس السبت، ل افتة رائعة لمسن استطاع أن يصل إلى خط النهاية على الرغم من أنه أكبر متسابق في الماراثون ويبلغ 79 عامًا.

وفي هذا السياق تساءل الكثير حول لياقة المتسابق المسن خلف البلوي، ووجه المتسابق نصيجة للمتساءلين للحفاظ على لياقتهم.

ونصح “البلوي” من ينامون بعد الأكل والكسالى قائلًا:” كنت راعي ابل ولا أكل الا التمر واللبن ولست من الذين ينامون بعد أكل الكبسة”.

كما وجه الشكر لهيئة وتركي آل الشيخ على دعمهم له، والمكافأة المالية التي صرفت له.