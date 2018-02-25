الكويليت ينتقد تعليق الدراسة: ترف زاد عن حده

نايف السالم(صدى):

انتقد الكاتب عبدالله الكويليت، قرارات تعليق الدراسة بعدد من المدارس والجامعات بسبب سوء حالة الطقس، واصفاً إياها بأنه حالة ” ترب ونعومة زادت عن حدها “.

وتسائل ” الكويليت ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، ماذا سنفعل إذا كنا بلد أعاصير وعواصف، قائلاً: ” تعليق الدراسة .. هذه رخاوة وترف ونعومة زادت عن حدها، مع كل قطرة مطر نعطل الدراسة ونعلن حالة طوارئ،، ماذا سنفعل لو كنا بلد أعاصير وعواصف وفيضانات ؟! هل سنغلق المدارس طوال العام ؟ عجيبة ومخجلة هذه الرخاوة المحدثة ” .