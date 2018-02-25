زيارة مرتقبة لموفد المملكة للبنان لدعوة الحريري إلى الرياض

بيروت(صدى):

ذكرت مصادر بالرئاسة اللبنانية أن هناك زيارة مرتقبة لموفد المملكة نزار العلولا، المكلف بالملف اللبناني في وزارة الخارجية، إلى بيروت غدًا الإثنين، تستمر عدة أيام لإجراء سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين.

وأوضحت المصادر أن موفد المملكة سيلتقي رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، لافتة إلى أنه سيحمل دعوة إلى الحريري لزيارة الرياض، كما يلتقي يوم الثلاثاء رئيس مجلس النواب نبيه بري وعددًا من القيادات اللبنانية.

وأشارت إلى أن الدبلوماسي العلولا سيحمل رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائه به ظهر غد.