3 وصفات من منزلك للعناية بالأظافر وتقويتهم

نورة الشهري(صدى):

ترغيب الكثير من الفتيات في الحصول على أظافر صحية ذو مظهر جميل، فكثرة تعرض الأظافر للعوامل الخارجية، والأتربة طوال اليوم، بالإضافة للطبخ باستمرار يضعف الأظافر، وتتطلب عناية خاصة فى تلك الظروف.

حيث أن العناية بالأظافر وتقويتها لا تتطلب الذهاب لأحد صالونات التجميل، ويمكن قيام كل فتاة بالعناية بأظافرها في المنزل عن طريق استخدام بعض العناصر الطبيعية، والتي سهل وجودها في أي مطبخ، وبأبسط المكونات، فكل ما تحتاجين إليه هو معرفة بعض المكونات الطبيعية التي يمكنك الاستعانة بها لتقوية أظافرك، وتنظيفها باستمرار، وإزالة خلايا الجلد الميت وتقشير يديكِ باستمرار.

لذلك نصح الأطباء بمجموعة من الوصفات الطبيعية:

وصفة الألوفيرا والليمون :

ضيفي ملعقة من جل الألوفيرا إلى ملعقة من الليمون، واخلطي المكونات جيدًا، ثم افردي الخليط على أصابعك، انتظري لمدة 15 دقيقة، وفي النهاية اغسلي يديكِ بالماء الدافئ، كرري ذلك 3 مرات أسبوعيًا للتخلص من خلايا الجلد الميت حول أظافرك.

وصفة الليمون والعسل :

ضيفي ملعقة من عصير الليمون إلى ملعقة صغيرة من العسل، وافردي الخليط على أظافرك ودلكيها جيدًا، بعد مرور 10 دقائق اغسلي يديكِ بالماء الفاتر، ثم كرري ذلك مرتان أسبوعيًا لتقوية أظافرك.

وصفة عصير الطماطم والزبادي :

ضيفي ملعقة من عصير الطماطم إلى ملعقتين من الزبادي في وعاء صغير.

افردي الخليط على يديكِ بالكامل.

انتظري لمدة 10 دقائق.

اغسلي يديكِ بالماء الفاتر.

كرري ذلك عند كل مساء للتخلص من الشوائب التي يمكن أن تعلق بأظافرك.