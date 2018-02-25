بالفيديو.. زورق ” الهوريكين ” يثير الاهتمام بمعرض أفد

عادل الحربي(صدى):

جذب زورق الاقتحام ” الهوريكين ” التابع للقوات البحرية الملكية، اليوم الأحد، الاهتمام داخل معرض أفد 2018 المقام بالرياض.

وأوضح أحمد محمد الحارثي من القوات البحرية الملكية، إن الزورق يتبع القوات البحرية الخاصة، ومخصص لعمليات الاقتحام، ومن أجل ذلك تم تزويده بـ14 مقعدًا، لافتًا إلى أن الزورق مزود بسلاحين أمامي وخلفي، وتساعده قدراته على اقتحام الشواطئ والجزر والسفن، ويمكن استخدامه في تحرير المنصات وعمليات الاستطلاع والانتشال أيضًا.

ويبدأ معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ” أفد 2018 ” ، في دروته الرابعة، تحت شعار ” صناعتنا قوتنا ” في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، اليوم الاحد، ويستمر 7 أيام حافلة بإبراز ودعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات التكميلية وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وجدير بالذكر، إنه يهدف المعرض إلى عرض الفرص التصنيعية للمواد وقطع الغيار من قبل الجهات المشاركة في المعرض، التي من المتوقع أن تصل إلى ما يقارب 80 ألف صنف كفرص استثمارية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع المصانع الوطنية، وزيادة استخدام المحتوى المحلي، وتمكين المصانع الوطنية والمختبرات والمراكز البحثيــة المتخصصة بالمجال الصناعي، مــن التعريــف بمنتجاتها وإمكاناتها لدعم التصنيع المحلي.