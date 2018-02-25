بالفيديو.. شاب يحل أكبر مكعب روبيك في العالم بثواني قليلة
أذهل شاب المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، عقب تمكنه من حل أكبر مكعب روبيك في العالم في ثواني قليلة .
وأظهر مقطع فيديو متداول ، تمكن الشاب من حل مكعب الروبيك في غضون 35 دقيقة فقط، بالرغم من صعوبته بسبب صغر حجم المربعات به وكثرة عددها.
World's Largest Rubik's Cube Solved
It looked impossible, but he did it!via instagram.com/yevhen_bondarenko, bit.ly/2Bdojl1
Posted by Bright Side on Friday, February 23, 2018
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 3 ساعات
كتبت الله اجرك يا بطل