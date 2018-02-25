  • الأحد 25

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. شاب يحل أكبر مكعب روبيك في العالم بثواني قليلة

بالفيديو.. شاب يحل أكبر مكعب روبيك في العالم بثواني قليلة

بالفيديو.. شاب يحل أكبر مكعب روبيك في العالم بثواني قليلة
متابعات(صدى):

أذهل شاب المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، عقب تمكنه من حل أكبر مكعب روبيك في العالم في ثواني قليلة .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، تمكن الشاب من حل مكعب الروبيك في غضون 35 دقيقة فقط، بالرغم من صعوبته بسبب صغر حجم المربعات به وكثرة عددها.

World's Largest Rubik's Cube Solved

It looked impossible, but he did it!via instagram.com/yevhen_bondarenko, bit.ly/2Bdojl1

Posted by Bright Side on Friday, February 23, 2018


الوسوم:,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *