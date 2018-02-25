بالفيديو.. شاب يحل أكبر مكعب روبيك في العالم بثواني قليلة

متابعات(صدى):

أذهل شاب المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، عقب تمكنه من حل أكبر مكعب روبيك في العالم في ثواني قليلة .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، تمكن الشاب من حل مكعب الروبيك في غضون 35 دقيقة فقط، بالرغم من صعوبته بسبب صغر حجم المربعات به وكثرة عددها.