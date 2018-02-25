بالفيديو.. استعدادات مكثفة بمعسكر البيضاء لبدء معركة جديدة

فهمي محمد(صدى):

شهد معسكر محافظة البيضاء في اليمن، استعدادات مكثفة؛ لبدء معركة جديدة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، قد تكون الحاسمة للمحافظة.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر يمنية، عن مقتل القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية على الحيمي، مع 15 من مرافقيه بالقرب من العاصمة صنعاء.

يشار إلى أن الجيش اليمني وقوات التحالف العربي يواصلوا ضرباتهم إلى المليشيا الإرهابية، مكبدين إياهم العديد من الخسائر البشرية والمادية في مختلف الجبهات.