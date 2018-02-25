” شرطة عسير ” تواصل حملاتها لتعقب المخالفين ضمن وطن بلا مخالف

أبها(صدى):

شنت شرطة منطقة عسير حملة أمنية محكمة على عدد من طرق المنطقة، ضمن الحملة الوطنية الشاملة ” وطن بلا مخالف ” ؛ لتعقب المخالفين.

وشملت الحملة كلًا من ” مركز آل شواط، طريق صرايم، جوف آل الشواط، طريق الهضب، وعدد من الجبال والهضاب الواقعة على هذه الطرق، بالإضافة إلى محافظة رجال ألمع، متركزة على جبال صلب وشصعة ” ، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة.

ومن جانبه أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التعامل معهم، أو تقديم الدعم لهم.