” هدف ” يستعرض برامجه لزوار ” أفد 2018 “

نايف السالم(صدى):

يستمر صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، في إطلاع زوار معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ” أفد 2018 ” على برامج الدعم التي يقدمها للمواطنين والمواطنات، والهادفة لتمكين أبناء وبنات الوطن من الاستثمار والعمل والمشاركة في التنمية الاقتصادية الوطنية.

وقال ” هدف ” في بيان له اليوم الأحد، إن جناحه في المعرض الذي تنظمه وزارة الدفاع، بمدينة، استعرض برامج الدعم الجديدة التي أُطلقت مؤخرًا وهي: ” برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت، ودعم العمل الحر، ودعم العمل الجزئي، ودعم ضيافة الأطفال، ودعم نقل المرأة العاملة ” .

وأشار إلى أن برامجه تسعى إلى تشجيع المنشآت على استقطاب الكوادر الوطنية من الجنسين، ورفع القدرات التنافسية للكوادر السعودية، وتعزيز فرص استدامتها في منشآت القطاع الخاص.