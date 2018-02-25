بالفيديو.. حلا الترك تحتفل بعيد ميلاد جدتها

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة الشابة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو جديد اثناء احتفالها بعيد ميلاد جدتها مها الترك .

وقالت حلا في الفيديو ” كل عام وأنتي بألف خير ياتيته .. الله ينعم عليكي بالصحة ويخليكي لنا ” .

وتابعت حلا ” بورجيكم فيديو صورته لتيته وشوفوا ابتسامتها وكيف سعيده لأن أحنا حواليها ..يارب ها الابتسامة ما تفارق شفايفك .. بنحبك كتير وأنتي عزيزة على قلبنا .. بنحبك ياتيته ” .