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بالفيديو.. حلا الترك تحتفل بعيد ميلاد جدتها

بالفيديو.. حلا الترك تحتفل بعيد ميلاد جدتها
أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة الشابة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو جديد اثناء احتفالها بعيد ميلاد جدتها مها الترك .

وقالت حلا في الفيديو ” كل عام وأنتي بألف خير ياتيته .. الله ينعم عليكي بالصحة ويخليكي لنا ” .

وتابعت حلا ” بورجيكم فيديو صورته لتيته وشوفوا ابتسامتها وكيف سعيده لأن أحنا حواليها ..يارب ها الابتسامة ما تفارق شفايفك .. بنحبك كتير وأنتي عزيزة على قلبنا .. بنحبك ياتيته ” .


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