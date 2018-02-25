بالفيديو.. شاب يلهج بالدعاء على قبور الصحابة أثناء هطول الأمطار

نايف السالم(صدى):

انتشر خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق مشهدًا مؤثرًا، في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة.

ويرصد المقطع، شابًا يقف على قبور الصحابة بالمقبرة، ويلهج بالدعاء لهم، وذلك تزامنًا مع وقت هطول الأمطار، أمس السبت.

وقال الشاب خلال دعائه: ” آنستكم الرحمة يا أهل البقيع، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وأكرم نزلهم وأحسن نزلهم، وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم ارزقهم شفاعتك ومرافقة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، للهم اجعلنا من أهل البقيع ” .