بالفيديو.. شاب يلهج بالدعاء على قبور الصحابة أثناء هطول الأمطار
انتشر خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق مشهدًا مؤثرًا، في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة.
ويرصد المقطع، شابًا يقف على قبور الصحابة بالمقبرة، ويلهج بالدعاء لهم، وذلك تزامنًا مع وقت هطول الأمطار، أمس السبت.
وقال الشاب خلال دعائه: ” آنستكم الرحمة يا أهل البقيع، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وأكرم نزلهم وأحسن نزلهم، وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم ارزقهم شفاعتك ومرافقة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، للهم اجعلنا من أهل البقيع ” .
الروقي[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 3 ساعات
ادع لنفسك يالطيب هؤلاء مايحتاجون لدعائك واظنهم واجزم انهم من السبعين الف الذين يدخلون الجنه بلا حساب او عذاب …
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9009 ] نشر منذ 3 ساعات
ما شاء الله تبارك الله
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2591 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحد يستغني عن دعاء احد مهما كان-
عمر ابن الخطاب خليفه المؤمنين واحد المبشرين بالجنه
قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم اليكم من اليمن رجل اسمه اؤيس القرني فان قابلته اساله ان يدعو لك-او كما قال صلى الله عليه وسلم-
فقابله عمر وطلب منه ان يدعو له –
((دغريري))[ عدد التعليقات: 435 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم ارزقنا توبة قبل الموت..
وشهادة عند الموت..
ونعيما وسرورا بعد الموت..
اللهم آمين
اللهم آمين.