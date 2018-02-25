عرض لوحة ” المرأة الخبيرة ” لأول مرة منذ 25 عاما في لندن

لندن(صدى):

متحف ” ليفى جورفى ” للفنون في العاصمة البريطانية لندن لأول مرة لوحة ” المرأة الخبيرة ” للمبدع الأمريكي روى ليختنشتاين، بعد 25 عامًا من الاختفاء.

وتُعتبر هذه اللوحة محور المعرض الذي يقيمه متحف جورفى للفنون، بمشاركة 30 فنانًا تأثروا بالأسلوب الإبداعي الخاص للرسام الأمريكي روى ليختنشتاين، وفى مقدمتهم الألماني ” سيجمار بولكى “، والبريطاني ” جيرالد لينج “.

حيث أن المعرض يتناول المرحلة الإبداعية الثرية التي شكلت الهوية الإبداعية للرسام الأمريكي ” روى ليختنشتاين ” خاصة في حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى 14 مارس المقبل.