تأثير ارتداء المرأة للكعب العالي على الرجل

باريس(صدى):

قام العالم الفرنسي نيكولاس غيغوا المتخصص في دراسة السلوك الزوجي من جامعة بروتان الجنوبية، بدراسة حول السر وراء إثارة الرجل بالكعب العالي، واكتشف من خلال دراسته أن الرجال يُسارعون لمساعدة المرأة التي ترتدي الكعب العالي إذا وقت في مأزق أكثر من غيرها، وأنّه كلما كان الكعب أكثر علوا كلما ازداد لطف تعامل الرجال مع النساء.

-ارتداء الكعب العالي مرتبط عند الرجل بالإثارة، حسب ما يُصوره له عقله الباطني أو اللاوعي، فأن المرأة التي تنتعل كعب عالي سيشعر معها بالمزيد من المتعة.

-يُساعد ارتداء الكعب العالي على تحسين شكل جسد المرأة .

-عندما تنتعل المرأة الكعب العالي تكون أكثر ثقة بنفسها، وهذا ينعكس بالإيجاب على شكلها والطاقة التي تحيط بها، بحيث تُصبح جذابة أكثر ومثيرة.

-يُحب الرجل أن يرى المرأة وهي أنيقة وتنتعل الكعب العالي .

وينصح خبراء العلاقات الزوجية المرأة بانتعال الكعب العالي مع اختيار اللون الأحمر لقميص النوم أو لون الحذاء أو حتى لون طلاء الأظافر حتى تكتمل الصورة عند الرجل.