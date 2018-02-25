بالصور.. انطلاق مهرجان الشعر في أستراليا

كانبرا(صدى):

تتعدد الثقافات والمهرجانات في جميع أنحاء العالم خاصة بالموضة وتصفيف الشعر، لكن كان الوضع مختلفًا في مدينة ” كيرى كيرى ” الأسترالية، التي تبعد بمسافة 150 كيلو مترًا شمال العاصمة الأسترالية سيدنى، حيث انطلق واحدًا من أغرب مهرجانات تسريحات الشعر على مستوى العالم، لكن يقف خلف انطلاقه قصة تاريخية.

حيث تجمع صفوفًا طويلة من الرجال والأطفال لتقييم ما قاموا به من تسريحات شعر يطلق عليها “Mullet hair style ” ، أو تسريحة السمك البورى، وهى التي يقبل عليها الكثير من سكان تلك المدينة منذ سبعينيات القرن الماضي، وانتشرت بشدة بين سكانها في الثمانينيات، وعادت للمهرجانات اليوم.

و أشرفت مصففة الشعر العالمية ” لورا هاوكينس ” على تقييم تسريحات الشعر التي قام بها المتسابقون،كما استقبل المهرجان عددًا كبيرًا من الذكور والأطفال الذين جاءوا للتقييم كأفضل تسريحة شعر قصيرة من الأمام، وذو شعر طويل من الخلف، وهو ما يرتبط بقصة تاريخية منذ عصور الرومان.