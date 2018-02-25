بالفيديو.. ديوان المظالم يشرح خطوات تقديم الدعاوى الإدارية إلكترونيا

عادل الحربي(صدى):

شرح ديوان المظالم، خطوات تقديم الدعاوى الإدارية إلكترونياً عبر بوابة نظام مُعين الالكترونية، عبر مقطع فيديو بثه عبر قناته على موقع ” يوتيوب “.

وقال ديوان المظالم، إن ذلك يأتي استمراراً في استكمال سلسة الإجراءات القضائية الالكترونية، ومواصلة للسير في تحقيق الأهداف المرسومة ضمن الخطة الاستراتيجية، وتنفيذاً لقرار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، القاضي ببدء تقديم الدعوى إلكترونياً أمام محاكم الديوان.