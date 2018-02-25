” تعليم الأفلاج ” تشيد بمبادرة قائد ابتدائية خالد بن الوليد

عادل الحربي(صدى):

قام مدير تعليم الأفلاج محمد بن مبارك الزايد، بالإشادة بقائد ابتدائية خالد بن الوليد، أحمد بن إبراهيم الخرعان؛ ومبادرته التربوية بقيامه بالإشراف على تهيئة المدرسة من آثار موجة الغبار قبل إعلان تعليق الدراسة مساء أمس السبت.

وأوضح ” الزايد ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” شكر وتقدير عاطر لقائد مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية أحمد الخرعان؛ على مبادرته بتجهيز وتهيئة المدرسة لأبنائنا الطلاب قبل إعلان تعليق الدراسة. ”

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي التغريدة السابقة بشكل واسع، مثمّنين للزايد؛ إشادته بزميله قائد المدرسة، وشاكرين لقائد المدرسة مبادرته التربوية بالإشراف على تجهيز وتهيئة المدرسة للطلاب قبل إعلان تعليق الدارسة.