أهالي بيشة يعربون عن استيائهم من ” التعليم ” لعدم تعليق الدراسة

أبها(صدى):

أعرب عدد من أهالي محافظة ” بيشة ” ، ومراكزها وقراها، عن استيائهم الشديد، من مكابرة إدارة التعليم بحسب وصفهم، وعدم النظر لمطالبهم، يوم أمس، حول تعليق الدراسة بمدارس المحافظة؛ وذلك لموجة الغبار المستمرة، وتسجيل عدد من الطرق مستويات متدنية من الرؤية.

وانتقد الأهالي، عدم قيام إدارة التعليم، بتعليق الدراسة في ” بيشة ” ، رغم تعليقها في تثليث المجاورة لها، إضافة لتعليق الدراسة المتأخر في خَيْبَر الجنوب.

وناشد الأهالي ” التعليم ” ، بتعليق الدراسة، في مثل هذه الأجواء، وعدم المجازفة بأرواح المعلمين والمعلمات، والطلاب وتعريضهم للخطر، خاصة أن الأنظمة تسمح لهم باتخاذ قرار تعليق الدراسة، في مثل هذه الأجواء التي تنعدم فيها الرؤية.

يجدر الإشارة، إلى أن ” تعليم بيشة ” ، علق الدراسة في محافظة تثليث، ومركز الأمواه.