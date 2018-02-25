الخثلان: تعليق الدراسة بدون مبرر يضر بالعملية التعليمية

علي القحطاني (صدى):

صرَّح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، رئيس الجمعية الفقهية السعودية، صباح اليوم، بأن تعليق الدراسة بدون مبرر قوي فيه إضرار بالعملية التعليمية.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” تعليق الدراسة من غير مبرر قوي فيه إضرار بالعملية التعليمية، وفي مدينة الرياض تم تعليق الدراسة هذا اليوم الأحد مع أن الأجواء غير ماطرة من الصباح الباكر ..فمن المسؤول عن القراءة الخاطئة لأحوال الطقس والتي ترتب عليها قرار تعليق الدراسة ؟! ” .