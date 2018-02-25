لآثارها المخدرة.. ” الصحة ” تقيد صرف أدوية السعال بوصفة طبية

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، تقييد صرف أدوية السعال ” الكحة ” في الصيدليات، على أن يتم صرفها بوصفة طبية فقط؛ بسبب تعاطي هذه الأدوية من قبل مدمني المخدرات.

وأوضحت مصادر أن الوزارة ربطت صرف أدوية السعال بوصفة طبية بعد أن توافرت معلومات تؤكد تعاطي هذه الادوية من قبل مدمني المخدرات؛ بسبب رخص ثمنها كما تؤدي إلى نفس مفعول المواد المخدرة.

وأشارت إلى وجود 3 جهات تعمل على مراقبة صرف الأدوية وبيعها من خلال الصيدليات سواء ” الحكومية أو الخاصة”، وهي وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة.