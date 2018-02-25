بويك Envision 2019 تستعد للظهور في أبريل المقبل

واشنطن(صدى):

كشفت بويك الستار بصورة رسمية عن موديل Envision في الصين العام الماضي ولكن ينتظر أن تظهر لأول مرة في الولايات المتحدة في ابريل المقبل, ويتوقع تقديم التفاصيل قريباً, ولكن السيارة موديل 2019 ستكون مطابقة في الشكل للنسخة الصينية وبالتالي ستأتي بواجهة أمامية جديدة مع شبكة تهوية محسنة تشبه الموجودة في طرازات انكلاف ولاكروسيه كما ستأتي السيارة الكروس أوفر بتطعيمات كرومية اضافية ومصابيح أمامية LED جديدة.

ومعظم التغييرات الشكلية تظهر في الجزء الخلفي من السيارة حيث تشمل صادم جديد وباب خلفي حسن مع مصابيح خلفية بتصميم جديد ونظام عادم مطور, وتأتي النسخة الصينية من السيارة بنظام ترفيهي مطور ولكن التقارير توقعت أن النسخة الأمريكية ستأتي بنفس النظام الترفيهي في موديل 2018 ولكن مع زر جديد لتعطيل نظام ستارت ستوب بالسيارة.

وفي الصين تأتي السيارة بمحركين بشواحن توربينية وهما محرك 1.5 لتر بقوة 166 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر ومحرك 2 لتر بقوة 256 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر. ولا توجد تفاصيل حول محركات النسخة الأمريكية من السيارة ولكن يتوقع طرحها بمحرك 2.5 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 197 حصان وعزم دوران 260 نيوتن متر بينما النسخ الأعلى ستأتي بمحرك 2 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 252 حصان وعزم دوران 352 نيوتن متر.