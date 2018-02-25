مطالبات داخل الكونجرس بالتحقيق في أنشطة وسيلة إعلام قطرية

طلال الضوي(صدى):

وجَّه عضوان في الكونجرس الأمريكي، خطاباً إلى وزارة العدل للمطالبة بالتحقيق في أنشطة وسيلة إعلامية قطرية يرجح أنها ” الجزيرة ” ، حيث يتم توزيع الخطاب على أعضاء الكونجرس لجمع أكبر عدد من التوقيعات لتأييده.

ويطالب الخطاب بتسجيل الذراع الإعلامية القطرية تحت ما يعرف بقانون ” العميل الأجنبي ” ؛ نظراً لأنها مملوكة لدولة، وليست مستقلة، مستنداً إلى ما ذكره السفير الأمريكي لدى الدوحة عام 2009، حول أن القناة القطرية تمثل أهم أدوات الدوحة السياسية والدبلوماسية التي استخدمتها لتشكيل علاقاتها مع حكومات أخرى.

وبموجب الخطاب، فإن هناك تشكيك في المحتوى الذي تقدمه الوسيلة حيث تعمل على دعم جماعات وتنظيمات إرهابية.

كما طالب الخطاب بالتحقيق في جميع نشاطات هذه الوسيلة الإعلامية في الولايات المتحدة بما في ذلك اختراق منظمات أمريكية غير ربحية.