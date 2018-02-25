قاتل ” جثة الفريزر ” يعترف بتفاصيل جريمته وزوجته

بيروت(صدى):

اعترف المواطن اللبناني نادر عصام عساف، الذي اعتقله فرع ” الإنتربول ” الدولي في بيروت، على خلفية جريمة مقتل عاملة فلبينية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” جثة الفريزر ” ، بتفاصيل جريمت وزوجته.

وقال ” عساف ” ، إنه العاملة كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة حينما وضعها بنفسه في ” فريزر ” الثلاجة بعد أن أقدمت زوجته السورية منى حسون على تعذيبها ببيتهما في الكويت.

ووصف ” عساف ” ، زوجته بأنها كانت مدمنة على تعذيب الخادمة الفلبينية لأقل الأسباب، مشيراً إلى أنه شعر بالقلق بعد إقدام زوجته على تعذيب الخادمة، القتيلة التي تبلغ 29 سنة من العمر، بطريقة أدت إلى مقتلها.

وأضاف أنه وضعها في ” الفريزر ” وهي لا تزال حية، إلا أنها كانت غائبة عن الوعي، وأن زوجته ليست في لبنان ويمكن أن تكون في سوريا.

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