سامسونج تخطط لتخفيض إنتاجها لشاشات ” OLED “

نورة الشهري (صدى):

كشفت مصادر أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تخطط لتخفيض إنتاجها لشاشات ” OLED ” ، التي تبيعها لمنافستها الأمريكية ” أبل ” .

وأشارت المصادر إلى أنه بدلًا من توفير ما بين 45 و50 مليون شاشة لآيفون، ستخفض سامسونج الإنتاج إلى 20 مليون أو أقل، ابتداءًا من الربع الأول ” الجاري ” من عام 2018.

وتأتي هذه الأنباء بعد الخيبة التي أصابت الشركة الأمريكية بخصوص الإقبال الضعيف على هواتف ” آيفون X ” ، الأمر الذي جعلها تقرر خفض إنتاجها له.

كما لم تقرر الشركة الكورية بعد كمية الإنتاج التي ستعمل عليها خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل ويونيو، إلا أن تقارير إعلامية تتوقع أن ينخفض الإنتاج أكثر.

وأوضحت المصادر أنه تعد سامسونج الشركة الوحيدة التي تستطيع في الوقت الحالي الاستجابة لطلب ” أبل ” ، مؤكدة أن الشركة تربح قرابة 110 دولارات عن كل هاتف ” آيفون X ” يجري بيعه.