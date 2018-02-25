الوقت المناسب للعناية ببشرتك والمحافظة على شبابك باستمرار

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أن هناك أوقات محددة على الفتيات معرفتها جيدًا للعناية بالبشرة، حتى يتمكن من التخلص من مشكلاتها، وتفادى ظهور التجاعيد بطرق طبيعية مع تقدم السن.

حيث تسعى كل فتاة للاهتمام ببشرتها، وتبحث دائمًا عن الطرق المناسبة لنوع بشرتها للحصول على مظهر ناعم وبشرة خالية من المشاكل، ولكن تلك الجوانب بخصوص العناية بالبشرة لا تترك بحسب رغبة كل فتاة، حيث دائمًا ما ينصح خبراء التجميل والعناية بالبشرة بضرورة معرفة الوقت المناسب لاستخدام مستحضرات العناية بالبشرة، لعدم تعريضها للإجهاد، وهو ما يسبب العديد من المشكلات مع تقدم السن.

أكد الخبراء أن من الأمور المهمة للغاية أن تعرف كل فتاة الوقت المناسب للعناية ببشرتها عن طريق المستحضرات الطبية، أو أنواع الكريمات المختلفة، أو حتى استخدام الوصفات الطبيعية، لأن البشرة فى سن صغير حتى الـ 18 عامًا تمر بتقلبات عديدة، وعدم اتزان، وكثرة إرهاقها بالمستحضرات الطبية للعناية بها قد يأتي بنتائج سلبية على المدى البعيد في الثلاثينات من عمر الفتاة.

حيث هناك بعض الأشياء التي يجب على الفتيات من هن دون سن الـ 18 عاما تجنبها بخصوص العناية بالبشرة ونضارتها، منها تجنب استخدام المستحضرات الطبية، والماكياج غير معلومة المصدر والمكونات، وتجنب الإفراط في تعريض البشرة لأنواع مختلفة من العناصر الطبيعية، خاصة وإن كانت غير ملائمة لنوع البشرة من الأساس، بالإضافة لضرورة تجنب استخدام مواد شد البشرة في سن صغير، لأن ذلك يساهم في ظهور التجاعيد في وقت مبكر.

حيث أن الوقت المناسب للعناية بالبشرة، مثل استخدام المواد الطبيعية لشد البشرة، أو حتى بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من المشكلات المختلفة يمكن الاهتمام بها بعد سن الـ 25، حيث في تلك الفترة تكون البشرة قد استقرت وتوازنت، ويجب العناية بها باستمرار لتجنب ظهور التجاعيد في وقت مبكر.

كما توجد طرق عديدة للعناية بالبشرة والحفاظ علي شبابها ، لعل أبرزها الاستخدام الصحيح لمستحضرات التجميل، واتجاه تدليك البشرة، فاحرصي دائمًا على تدليك البشرة للخارج، بالإضافة إلى المواظبة على ماسك بياض البيض، وماسك الزبادي وزيت الزيتون، حيث أنها أبرز العناصر الطبيعية التي تعمل على شد البشرة باستمرار.

بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على تعبيرات الوجه، فالضحك الكثير، والبكاء المتكرر أيضًا يضران بالبشرة دون أن تعلم الفتاة، ومع مرور الوقت تجد بعض التجاعيد أسفل وبجانب العيون قد بدأت في الظهور خلال العشرينات من عمرها.