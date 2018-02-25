اندلاع حريق بأحد النوادي الليلية وإصابة 17 شخصا في إيطاليا

روما(صدى):

اندلع حريقاً في أحد النوادي الليلية بمدينة ديسنزانو ديا جاردا، شمال إيطاليا، ما أسفر عن إصابة 17 شخصاً جراء الدخان، وإجلاء 52 آخرين من مكان الحريق.

وأوضحت مديرية الإسعاف والمساعدة الطبية في المنطقة، أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات الليلة الماضية، مضيفة أن حالتهم غير خطرة ولا شيء يهدد حياتهم.

من جانبها، صرَّحت السلطات المحلية أن مصلحة الإطفاء تلقت طلب النجدة في حوالي الساعة الثانية صباحاً، وقد تم إرسال 6 سيارات إطفاء على الفور إلى مكان الحادث مع سيارات الإسعاف، وتم إخماد حريق من دون وقوع ضحايا.

ولفتت إلى أن 52 شخصاً آخرين، كانوا وقت الحريق في النادى، نجحوا في مغادرة المكان بأنفسهم.