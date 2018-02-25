” جوجل ” تضيف أداة لتعديل لقطة شاشة أندرويد

واشنطن(صدى):

ضمت شركة “جوجل ” ، لهواتف أندرويد، أداة لتعديل لقطة شاشة أندرويد، بالإضافة إلى تنبيه جديد.

وفيما يتعلق بطريقة استخدامها، يمكنك النقر على رمز القائمة، في الجانب العلوي الأيسر، ثم انتقل إلى الإعدادات، ثم الحسابات ثم الخصوصية، وبالقرب من أسفل الصفحة، يوجد زر بعنوان ” تعديل ومشاركة لقطات الشاشة ” ، قم بتشغيله، وقد يسأل المستخدم في المرة التالية التي يلتقط فيها لقطة شاشة، عما إذا كان يريد تشغيل الميزة الجديدة أم لا.

ويجدر الإشارة إلى أن الميزة، تمكن المستخدم، في أي وقت، تلتقط فيه لقطة شاشة داخل خلاصة ” جوجل ” ، أو عند استخدام تطبيق ” جوجل ” للبحث، ستشاهد نافذة منبثقة جديدة أسفل الشاشة، حيث يمكنك بعد ذلك؛ اتخاذ الإجراء المناسب الذي تراه.