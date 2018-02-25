استخدام الزيت بديلاً صحياً لمُلمع الشفاه

متابعات(صدى):

يُعتبر زيت الشفاه أحدث صيحات عالم التجميل حالياً ليعتني بالشفاه ويمنحها مظهراً لامعاً وشفافاً كالزجاج.

حيث أن زيت الشفاه يمثل بديلاً صحيا لمُلمع الشفاه، الذي يفتقر إلى مواد العناية، حيث يعتني بالشفاه الجافة والمتشققة ويعمل على ترطيبها وإزالة التجاعيد الصغيرة ليُعيد إليها النضارة والحيوية ويمنحها ملمساً مخملياً ومظهراً مشرقاً وبراقاً يحاكي تأثير ملمع الشفاه.

بالإضافة إلى أن زيت الشفاه يحتوي غالباً على زيوت تتمتع بقيمة جمالية عالية، مثل زيت الجوجوبا أو زيت البندق.