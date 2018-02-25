عضو شرف الأهلي يصرف مكافآة للاعبين لفوزهم على الفيحاء

ماجد محمد(صدى):

قرر عضو شرف النادي الأهلي نواف بن عصاي، صرف مكافأة للاعبي الأهلي؛ على خلفية فوزهم على الفيحاء في إطار دور الـ 8 من كأس الملك.

وقال ” عصاي ” ، إنه سيصرف مكافآة قدرها 20 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الأهلي؛ تشجيعًا لهم عقب تأهلهم للدور نصف النهائي من البطولة.

وغرد ” عصاي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا: ” تقديرا وثقةً في نجومنا الموجودين في مباراة الليلة أعلن عن مكافأة مقدارها عشرون ألف ريال لكل لاعب أهلاوي في حال الفوز ‏وفالهم التوفيق “.