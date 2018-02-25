أحلام تشعر بالغيرة من عاصي الحلاني.. وتؤكد: ” صرت مقهورة “

أماني الغامدي(صدى):

شهدت حلقة برنامج المواهب ” ذا فويس ” ، أمس السبت، تنافسا كبيرا بين المدربين الأربعة، من أجل الحصول على أفضل الأصوات وضمها إلى الفرق، والهدف في النهاية تقديم الصوت الأجمل في نهاية الموسم.

حيث اعترفت الفنانة أحلام خلال الحلقة بشعورها بالغيرة من زميلها عاصي الحلاني، عقب انضمام المتسابق الاخير الكويتي يوسف السلطان ، لفريق عاصي الحلاني بعد منافسة شرسة بين المدربين الأربعة من أجل الفوز به ضمن فريقه .

ما جعل أحلام تعلق على الأمر قبل نهاية الحلقة قائلة ” صرت مقهورة ” مؤكدة أنها تشعر بالغيرة من عاصي الحلاني بعدما حصل على الصوت وضمه إلى فريقه.

وأوضحت أحلام أن الحلقات المقبلة ستشهد منافسة مغايرة، وأنه رغم فوز عاصي الحلاني في هذه الحلقة بعدد من الأصوات المميزة إلا أن الوضع سيتغير في الحلقات المقبلة.