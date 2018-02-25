بالصور.. مكتب وفاء بتعليم مكة يُكرم 14 طالباً من أبناء شهداء الواجب

سعيد العجل(صدى):

كرم مكتب التعليم بمحافظة الكامل ممثلاً في مكتب وفاء 14 طالباً من أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين برعاية محافظ محافظة الكامل أ/عايد محمد القحطاني ومدير مكتب وفاء أ/سعد العايد الثقفي ومدير مكتب التعليم بالكامل أ/معلى عالي السلمي وعدد من قادة المدارس والمشرفين التربويي.

وأوضح مدير مكتب وفاء بتعليم مكة الأستاذ سعد الثقفي أن تكريم أبناء الشهداء ورعايتهم واجب وطني مشيدًا بجهود رجال الأعمال في هذا الصدد وأن إدارة التعليم بمكة ممثلة في مكتب وفاء حريصة على رعاية اللقاءات والاحتفالات التي تخص أبناء الشهداء وتعمل على رعايتهم وتكريمهم ومشاركتهم أفراحهم شاكراً لمحافظ محافظة الكامل ومسؤولي مكتب التعليم بمحافظة الكامل هذه المبادرة في حفل تكريم أبناء شهداء الواجب من أبناء محافظة الكامل.

