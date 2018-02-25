تقرير دولي: إيران من أعلى دول الفساد عالميا

برلين(صدى):

كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، أن إيران واحدة من أعلى الدول في معدلات الفساد عالمياً، حيث اعتبرت إيران في مراحل متقدمة من الفساد الاقتصادي.

وأوضحت البيانات الاقتصادية الدولية، أن إيران تأخذ الترتيب الـ 131 في مكافحة الفساد عالمياً، وذلك من بين 176 دولة يرصدها مؤشر المنظمة.

وأكد التقرير، أن إيران من أسوأ دول العالم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بحسب بيانات البنك الدولي لعام 2017.

وتعادل ديون إيران 35% من الناتج المحلي للبلاد بنهاية 2017، وتبلغ بحسب البنك المركزي الإيراني 8.8 مليار دولار.