تزايد خطر ” الداعشيات ” على الغرب.. وتحذيرات من عودتهن

بروكسل(صدى):

أعربت عاصمة الاتحاد الأوروبي ” بروكسل ” عن قلقها من عودة آلاف النساء المتشددات مع أطفالهن إلى الغرب مرة أخرى، بعد فرارهن من مناطق التوتر في كلًا من العراق وليبيا وسوريا.

وحذر مسؤولون أوروبيون من إمكانية عودة ” نساء داعش ” الذين فقدن أزواجهن خلال المواجهات إلى الغرب، حيث يتصاعد التهديد بالعودة ويتطور من يوم لآخر، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على أمن وسلامة الدول الأوروبية.

وأوضح المسؤولون أن ما يقدر بنحو 30% من 5000 مقاتل إرهابي أوروبي عادوا إلى بلدانهم قادمين من سوريا والعراق وليبيا، قائلين ” حوالي ألف عروس غادرت أوروبا صوب الجماعات المتطرفة وخصوصًا داعش.. سيعدن لا محالة إلى دولهن ” .

وكشفت العديد من التقارير أن نساء الدواعش أصبحن يضطلعن بأدوار أكثر نشاطًا وخطورة داخل التنظيمات المتطرفة، حيث شاركن في مؤامرة لمهاجنة كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية في سبتمبر 2016.