شخص يخفي جثة بثلاجة تجميد 10 أعوام ليستفيد من معاشها

برلين(صدى):

اعترف أحد الأشخاص، أمام محكمة في ألمانيا، بجريمة اخفاء جثة، بعد تقطيعها قبل نحو 10 أعوام؛ ليستفيد من معاشه الضخم.

وفي هذا السياق، قال المتهم الذي يبلغ من العمر 65 عامًا، أمام محكمة الولاية في برلين: ” لقد أذنبت حقًا، لكنني لم أقتل الضحية ” ، متابعًا: ” لقد كان ميتًا بالفعل، حين عثرت عليه داخل مسكنه ” .

ومن الجدير بالذكر، أن الجثة المقطعة ظلت 10 أعوام، داخل ثلاجة تجميد، بمسكنه الواقع، بحي ” برينتسلاور بيرغ ” .