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فيديو مذهل لطرق اختباء الطيور من الأمطار

فيديو مذهل لطرق اختباء الطيور من الأمطار
متابعات(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو مذهل لأحد الطيور وهي يختبئ من الأمطار الشديدة .

وظهر العصفور في الفيديو المتداول وهو يقف أسفل ورقة شجر كبيرة تحميه من هطول الأمطار الشديدة ، وظل مختبئ تحتها حتى انتهاء المطر ، ما أثار إعجاب المتابعين .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9005 ] نشر منذ 50 دقيقة

سبحان الله العظيم

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