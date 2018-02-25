فيديو مذهل لطرق اختباء الطيور من الأمطار

متابعات(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو مذهل لأحد الطيور وهي يختبئ من الأمطار الشديدة .

وظهر العصفور في الفيديو المتداول وهو يقف أسفل ورقة شجر كبيرة تحميه من هطول الأمطار الشديدة ، وظل مختبئ تحتها حتى انتهاء المطر ، ما أثار إعجاب المتابعين .