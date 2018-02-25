فيديو مذهل لطرق اختباء الطيور من الأمطار
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو مذهل لأحد الطيور وهي يختبئ من الأمطار الشديدة .
وظهر العصفور في الفيديو المتداول وهو يقف أسفل ورقة شجر كبيرة تحميه من هطول الأمطار الشديدة ، وظل مختبئ تحتها حتى انتهاء المطر ، ما أثار إعجاب المتابعين .
#شاهد أين تذهب الطيور في يوم شديد المطر.. هكذا يختبئ البعض منها !#السعودية #المملكة #saudi #ksa pic.twitter.com/Ryi041GiHv
— وطني تيوب (@watanitube) February 25, 2018
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9005 ] نشر منذ 50 دقيقة
سبحان الله العظيم