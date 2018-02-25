5 عادات خاطئة يجب تجنبها لما تسببه من ضرر للبشرة

متابعات(صدى):

تسعى الفتيات للحصول على بشرة ناعمة وناضرة وخالية من المشكلات، وتبدأ تلك العناية بالحرص على غسل الوجه، وتنظيفه من مستحضرات التجميل بشكل مستمر، بالإضافة للحرص الدائم على استخدام الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة.

ولكن هناك بعض العادات الخاطئة التي تمارسها الكثير من الفتيات حيال بشرتهن وهو ما يضر البشرة مع مرور الوقت، بعكس اعتقادهن بأنها تكون مفيدة.

5 عادات عليكِ الانتباه لها للحفاظ على بشرتك :

الماء الدافئ:

تعتقد الكثير من الفتيات أن غسل الوجه بالماء الدافئ، يساعدهن على قتل الميكروبات التي يمكنها التراكم على أوجههن، ولكن ذلك يعتبر خطأ ومن أكثر الأفعال المضرة بالبشرة، حيث إن الماء الدافئ يقلل من قابلية البشرة على إفراز الزيوت الطبيعية المرطبة للبشرة، ما يعرضها للجفاف، والشحوب مع مرور الوقت.

غسول الوجه:

اختيار غسول الوجه المناسب لنوع البشرة يفيد البشرة كثيرًا، لذا احرصي على عدم استخدام أي نوع من غسول الوجه، واستخدمي فقط ما يناسب نوع بشرتك، ولا تستمري على نوع غسول وجه واحد لأكثر من 6 أشهر، واحرصي على التجديد لتغذية بشرتك بشكل مستمر.

الأيدي المتسخة:

لا يوجد أفعال مضرة للبشرة أكثر من تعريضها لليد المتسخة، والتي تحمل العديد من الشوائب دون علمك، لذا احرصي دائمًا على نظافة يداكِ بالمعقمات والمياه لتجنب ظهور مشكلات عديدة للبشرة.

غسل الوجه كثيرًا :

يوضح خبراء العناية بالبشرة أن غسل الوجه 3 مرات يوميًا هو المعدل المناسب للحفاظ على نظافتها، والفتيات اللاتي تعودن على غسل بشرتهن أكثر من ذلك يوميًا يعرضن بشرتهن للجفاف بسبب إزالة العناصر المغذية للبشرة وإزالتها بالمياه.