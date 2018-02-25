قادة وجنود القوات الكويتية بجازان يهنئون قيادة بلادهم بالعيد الوطني

تركي السالم(صدى):

قدَّم قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة الكويتية المرابطين بالحد الجنوبي في المملكة، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة اليوم الوطني.

كما قدَّم جنود القوات المسلحة الكويتية المرابطين بجازان، التهنئة إلى ولي عهد الكويت الأمين الشيخ نواف الأحمد الصباح والأسرة الحاكمة وأفراد الشعب الكويتي، معربين عن مشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة.

وأبدوا اعتزازهم وفخرهم بحلول هذه الذكرى الوطنية، وهم يقفون بكل بسالة وتفان جانب إخوانهم وزملائهم أفراد القوات المسلحة السعودية، وأفراد قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن والدفاع عن أرض الحرمين.

وأعرب منسوبو القوات المسلحة الكويتية المرابطون بجازان، عن سعادتهم وفرحتهم بالاحتفالات الوطنية التي تمثل علامات فارقة في تاريخ الدولة، يجدد أبناؤها من خلالها وفائهم وولائهم لوطنهم والتفافهم حول قيادتهم.

كما وجهوا رسالة إلى أسرهم وذويهم، لطمأنتهم بأنهم يشاركون بلادهم وقيادتهم وشعبهم الوفي هذه الفرحة الكبيرة من مواقعهم بالحد الجنوبي للمملكة وهم في أحسن حال، سائلين الله تعالى أن يديم على المملكة و الكويت والدول العربية والإسلامية أمنها واستقرارها.