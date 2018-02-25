ميركل تمنح حقيبة وزارية لمعارضها الرئيسي في حزبها

برلين(صدى):

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن منح حقيبة وزارية لمعارضها الرئيسي في صفوف حزبها المحافظ، وذلك في محاولة منها لوقف حركة استياء متنامية في الجناح اليميني من الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

وأوضحت مصادر أنه من المحتمل ترقية ينس سبان صاحب الـ37 عامًا الذي يتقدم منتقدي سياسات ميركل الوسطية، من وزير دولة للمالية في الحكومة المنتهية ولايتها إلى وزير للصحة في الحكومة المقبلة.

وكان ” سبان ” قد وجه منذ أشهر انتقادات حادة لسياسات الهجرة السخية التي طبقتها ميركل وأدت إلى وصول أكثر من مليون طالب لجوء إلى ألمانيا.

كما أنه يدعو إلى تحول محافظ حاد للاتحاد المسيحي الديمقراطي؛ سعيًا لاجتذاب قسم من الناخبين الذين أيدوا حزب ” البديل لألمانيا ” اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية الأخيرة في سبتمبر.

بينما رفضت ميركل هذه الاستراتيجية مصرة على إبقاء حزبها في الوسط، لكن بعد هامش انتصارها الضيق في الانتخابات الذي وضعها في موقع ضعيف، تواجه ميركل منذ عدة أسابيع انتقادات غير مسبوقة من حيث حدتها من الجناح اليميني لحزبها، مطالبًا بالأخذ بمواقفه.

وتأمل المستشارة الألمانية من خلال هذه الخطوة بتحييد خصمها الذي سيكون ملزمًا بفعل منصبه الوزاري بإبداء الولاء للحكومة والتحفظ على انتقاداته، أما الوزراء الخمسة الآخرون الذين تعتزم ميركل تعيينهم من حزبها، فجميعهم موالون لها.